Пассажиры перечислили недостатки российских поездов

Пассажиры российских поездов перечислили те предметы и услуги, которых им не хватает в поездках. Об этом свидетельствуют результаты исследования сервиса путешествий OneTwoTrip, имеющиеся в распоряжении RT.

Согласно полученным данным, треть (33,5 процента) участников опроса назвала такой недостаток, как отсутствие в пути стабильной мобильной связи и интернета, а 20,3 процента туристов — дополнительных розеток для мелкой бытовой техники.

Также респонденты заявили о нехватке в вагонах продуктовых и сувенирных магазинов (5,8 процента), инфраструктуры для маломобильных граждан (4,2), пространства для работы (3,4), а также площадок для велосипедов и самокатов (2,4). Кроме того, 6,9 процента путешественников указали на отсутствие душевых кабин, раковин для мытья посуды и продуктов и камер хранения.

18 декабря прошлого года сообщалось, что главной причиной плохого сна в поездах россияне назвали соседей по вагону. У 40,7 процента путешественников случаются проблемы со сном в поезде. Из них 23,7 процента винят в этом попутчиков, а 28,2 процента признаются, что не могут заснуть даже в самых комфортных условиях.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!