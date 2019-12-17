Названы самые странные забытые россиянами в поездах вещи

Пассажиры российских поездов дальнего следования чаще всего забывали одежду, планшеты, электронные книги и телефоны. Об этом во вторник, 17 декабря, сообщается на официальном сайте РЖД.

По информации компании, всего в вагонах было найдено около десяти тысяч бесхозных предметов. В числе наиболее распространенных также оказались часы, наушники, зарядные устройства, документы и чемоданы.

Среди самых странных находок назвали весло для сплава, утюг, швейную машинку, рулон фотообоев, чемоданчик-дипломат с музыкальными нотами и слуховой аппарат. Кроме того, некоторые россияне оставляли в поездах домашних питомцев.

Отмечается, что находки удается обнаружить благодаря сервису поиска вещей, который был запущен в марте текущего года. Найденные предметы, деньги и документы передаются в линейный отдел полиции на конечной станции маршрута поезда. Чтобы вернуть потерянную в транспорте вещь, пассажиру необходимо отправить заявку и дождаться результата поисков.

В январе прошлого года стало известно о новой услуге по перевозке детей старше 10 лет без сопровождения родителей, которая может появиться в российских поездах. Предполагалось, что в дороге присматривать за несовершеннолетними будут проводники. Они же передадут ребенка «с рук на руки» встречающим его взрослым.

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