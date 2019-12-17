Странные действия пассажира в самолете вызвали отвращение у пользователей сети

Авиапассажир принялся отжиматься на борту лайнера и вызвал отвращение у пользователей сети. Видеозапись происходящего попала в Instagram-аккаунт @passengershaming, администраторы которого публикуют странные действия людей в самолетах и поездах.

На кадрах видно, как лысый темнокожий мужчина в сером свитере и с наушниками в ушах расположился в проходе между рядами кресел и начал выполнять физические упражнения. «Вот вам мотивация к началу недели», — гласит описание к ролику.

Подписчиков сообщества смутили странные действия пассажира. «Видимо, он даже не подозревает, что они никогда не моют пол в самолете», «Скорейший путь к глазной инфекции», «Не хотел бы я оказаться рядом с парнем, потеющим возле меня в проходе. Мерзко», «Я бы прошлась по нему до туалета», «И конечно, он отжимается рядом с чьими-то ногами», — высказались они в комментариях к посту, который собрал 102 тысячи лайков.

Ранее в декабре в этом же аккаунте пользователи раскритиковали другого пассажира за еще один негигиеничный поступок. На опубликованном видео мужчина разулся, закинул босую ногу на колено и начал отдирать мизинцем кожу на пятке. За это комментаторы предложили посадить его в тюрьму.

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