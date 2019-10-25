Негигиеничный поступок пассажиров самолета вывел из себя попутчиков

Пассажиры самолета закинули ноги на откидные столики впереди стоящих кресел и были публично обруганы в социальной сети. На пост в Instagram-сообществе Passenger Shaming, осуждающем неподобающее поведение людей в самолетах и поездах, обратили внимание в Mirror.

На опубликованном фото видно, как двое неизвестных, одетые в серые спортивные штаны, держат ноги на столиках в салоне экономкласса. Один из них обут в мокасины, а второй сидит в одних носках.

Подписчики группы раскритиковали пассажиров за негигиеничный поступок. «Я летаю достаточно, чтобы рассчитывать на комфорт, но я никогда не кладу свои ноги на столики, потому что я понимаю, что другие люди ставят на них еду, читают за ними и даже кладут на них головы, чтобы поспать. Мерзко», — высказался один из них. «Ужас! Я больше никогда не прикоснусь к столику», — негодовал другой. «Почему некоторые из нас считают такое поведение нормой?» — осведомился третий.

Ранее в октябре администраторы той же группы показали пассажира самолета, который сушил свои носки прямо в салоне. На фотографии мужчина, сидящий возле окна, развесил свои носки, зацепив их за шторку иллюминатора. Пользователи сети негативно отреагировали на его выходку.

Больше интересного и удивительного — в нашем Instagram. Подписывайся!