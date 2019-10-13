Пассажир самолета пренебрег гигиеной в ожидании рейса и ужаснул туристов

Негигиеничный поступок пассажира в аэропорту удивил его попутчиков и пользователей сети. Его снимок появился в Instagram-аккаунте @passengershaming, авторы которого высмеивают странные выходки туристов в самолетах.

На фотографии мужчина лежит на полу в телетрапе в ожидании посадки в самолет и читает газету. «Просто потому, что очереди очень изматывают», — с насмешкой подписали публикацию авторы аккаунта.

Пользователи Instagram бросились критиковать туриста и подшучивать над ним. «Он ведь знает, что после длительных перелетов всех пассажиров тошнит именно в телетрапах?» — поинтересовался один путешественник. «Этот пол жутко грязный. Просто омерзительно», — возмущалась другая комментаторша. «Хаха! Вообще-то это кажется менее комфортным, чем стоять в очереди», — отметил третий подписчик. «Кажется, он перебрал с ксанаксом», — шутил еще один пользователь.

В августе пассажиры экономкласса устроились на полу в самолете, чтобы поспать, и ужаснули пользователей сети. На фотографии, опубликованной в Instagram-аккаунте @passengershaming, мужчина заснул поперек трех кресел, убрав подлокотники, а его спутница устроилась на полу под сиденьями.

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