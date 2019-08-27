Пассажирки нашли способ провести время в полете с пользой и поразили попутчиков

Пассажирки самолета занялись бьюти-процедурами во время полета и поразили пользователей сети и попутчиков. Их фотография появилась в Instagram-аккаунте @passengershaming, авторы которого насмехаются над странными выходками пассажиров.

На снимке девушка в джинсовых шортах сидит на полу и держит руку между двумя впереди стоящими креслами, в то время как ее попутчица, которая устроилась над подругой, клеит ей накладные ресницы.

Пользователи сети удивились находчивости туристок. «Это очень впечатляет, даже не хочется их стыдить», — восхитилась одна комментаторша. «Мне просто кажется, что это отличное использование времени в перелете. Ведь удлинение ресниц занимает целую вечность!», — хвалила другая подписчица. «Ей что, еще и маникюр делают спереди?», — пошутил другой пользователь.

Однако нашлись и те, кто раскритиковал девушек за непредусмотрительность. «Это же чертовски, блин, опасно. Случись маленькая турбулентность, и все ее инструменты оказались бы у подруги в глазу», — возмутился еще один путешественник.

Ранее в августе пассажиры экономкласса устроились на полу в самолете, чтобы поспать, и ужаснули пользователей сети. В Instagram-аккаунте @passengershaming появилась фотография, на которой мужчина заснул поперек трех кресел, убрав подлокотники, а его спутница устроилась на полу под сиденьями.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!