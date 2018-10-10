Стюардессы рассказали «омерзительную» правду о гигиене в самолетах

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Бортпроводники различных авиакомпаний предупредили об опасности, с которой могут столкнуться пассажиры, если захотят пройтись по салону самолета босиком. Об этом сообщает Fox News.

По их мнению, в туалете и на полу авиалайнера всегда очень много микробов и грязи, поэтому необходимо всегда надевать обувь перед тем, как пойти в уборную.

«Туалеты в самолетах всегда омерзительны, и чистят их обычно только в конце полета. Представьте, что там творится после 12-часового перелета с 200 пассажирами», — поделился бортпроводник с ником HausofDarling на Reddit.

Другие сотрудники авиакомпаний также поддержали его, рассказав об отвратительных поступках пассажиров, которых, например, тошнило в проходе. А бывший бортпроводник под ником Boopboopster рассказал, что как-то раз нашел отходы прямо под креслом.

В июне сотрудник отеля Якоб Томский, проработавший в гостиничной сфере 10 лет, поделился самыми отвратительными случаями, с которыми он сталкивался за свою карьеру. Мужчина рассказал, что хуже всего было, когда люди умирали прямо в гостинице. Также бывший сотрудник отеля сообщил, что часто натыкался на гостей, занимавшихся сексом.

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