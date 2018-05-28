Эксперты раскрыли грязные секреты отельных номеров

Медики и биологи составили список самых грязных мест в отельных номерах и дали советы, как защитить себя от микробов. Об этом сообщает New York Post.

Наиболее пригодным для размножения бактерий местом оказалась ванна. По мнению экспертов, гостям лучше всего ограничиться душевой кабиной, но с осторожностью. Как сообщил доктор Клиффорд Бассетт, во время принятия душа здоровью угрожают грибок и плесень, которые могут вызвать тяжелые заболевания и сильную аллергическую реакцию. В связи с этим микробиологи советуют ополоснуть душевую кабину горячей водой и шампунем в течение минуты, чтобы сократить количество микроорганизмов на поверхности.

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Далее ученые предупредили об опасности душевой насадки. По их мнению, деталь должна заменяться раз в год, но это правило не всегда соблюдается отельерами. Бактерия легионелла, размножающаяся на лейке душа, может стать причиной смертельных заболеваний, и поэтому микробиолог Филипп Тиерно посоветовал запускать горячую воду на две-три минуты прежде, чем начать мыться.

Также эксперты отметили, что если унитаз в ванной комнате заметно загрязнен, то гостям следует либо потребовать другой номер, либо сменить отель. Во избежание неприятных ситуаций Тиерно предлагает туристам всегда путешествовать со спиртовыми салфетками и обрабатывать ими поверхность в туалетах. «Помните, что воздействие фекальных частиц может привести к вирусному заболеванию желудка», — поделился ученый.

Туристам посоветовали аккуратно обращаться с пультом дистанционного управления, поскольку многие посетители берут его грязными руками. Желательно всегда класть его в пакет перед использованием.

Завершающими в списке оказались кровать и мягкая мебель, которые могут быть не обработаны должным образом. По словам ученых, люди сидят и лежат на них голыми, тем самым распространяя стафилококк, вызывающий инфекционные заболевания. Плохо постиранное постельное белье может стать причиной сильных аллергических реакций, и поэтому эксперты предлагают всегда иметь с собой противоаллергенные препараты.

В мае Центры по контролю и профилактике заболеваний США предупредили туристов об опасности, которая скрывается в гостиничных бассейнах. Согласно еженедельному отчету, около трети заболеваний, зарегистрированных в период с 2000 по 2014 год, были получены путешественниками в бассейнах или гидромассажных ваннах.

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