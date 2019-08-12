Пассажир самолета закинул голые ноги на кресло и вывел из себя путешественников

Пассажир самолета закинул ноги на кресло и возмутил других путешественников. Его снимок появился в Instagram-аккаунте @passengershaming, авторы которого насмехаются над странными выходками пассажиров.

На фотографии запечатлены голые ступни мужчины, которые лежат на спинке впереди стоящего кресла. Комментаторы возмутились выходкой путешественника.

«Я просто не понимаю такого поведения. Должно быть, он либо запредельно грубый, либо запредельно рассеянный», — удивлялся один пользователь. «Неужели никто на этой планете не думает о других перед тем, как совершать идиотские вещи?» — негодовал другой читатель. «И ведь впереди него кто-то сидит. Его голова в 15 сантиметрах. Невообразимо», — возмущался еще один комментатор.

В августе пассажиры экономкласса устроились на полу в самолете, чтобы поспать, и ужаснули пользователей сети. В Instagram-аккаунте @passengershaming появилась фотография, на которой мужчина заснул поперек трех кресел, убрав подлокотники, а его спутница устроилась на полу под сиденьями.

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