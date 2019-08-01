Пассажиры пренебрегли гигиеной в самолете и ужаснули пользователей сети

Пассажиры эконом-класса легли спать на полу в самолете и возмутили пользователей сети. Публикация появилась в Instagram-аккаунте @passengershaming, администраторы которого насмехаются над странными выходками пассажиров.

На фотографии мужчина заснул поперек трех кресел, убрав подлокотники, а его спутница устроилась на полу под сидениями.

Пользователи сети раскритиковали девушку за то, что она пренебрегла гигиеной. «Представьте, ведь ее лицо на полу, куда люди кладут свои ноги и грязные подгузники», — ужаснулась одна комментаторша. «Она что, еще и без штанов?» — удивлялась другая подписчица. «Однажды я видел, как мужчина испражняется на пол, так что это мерзость», — возмущался третий пользователь.

QUESTION: Would you ever lay on the floor of an airplane? #mondaymood ✈️😂🛏 (but in other news, dude seems awfully chivalrous!) 🙏🏼 Фото опубликовано @passengershaming

Другие подписчики раскритиковали мужчину за то, что он занял все сидения. «Погодите-ка минутку! Если вы не знали, кто такой козел, то вот он перед вами на креслах», — разгневалась пользовательница. «Ох, да этот парень настоящий джентельмен», — поддержала ее другая девушка.

В октябре 2018 года бортпроводники различных авиакомпаний предупредили об опасности, с которой могут столкнуться пассажиры, если захотят пройтись по салону самолета босиком. По их мнению, в туалете и на полу авиалайнера всегда много микробов и грязи, поэтому необходимо надевать обувь.

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