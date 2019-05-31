Женщина пренебрегла гигиеной в самолете и возмутила пассажиров

Instagram / itsmejillkimmel

Женщина разулась в полете и возмутила попутчиков пренебрежением гигиеной. Об этом сидящая на соседнем кресле пассажирка рассказала своим подписчикам в Instagram.

Стендап-комик Джилл Киммел летела со своим парнем и заметила, что рядом сидящая женщина сняла обувь и начала разминать стопы. Девушка сняла происходящее на камеру и выложила в сеть. На ролике видно, как попутчица медленно вращает и растягивает ноги, а затем касается провода от зарядки Киммел.

«Это началось меньше, чем через 15 минут после взлета. Теперь мне придется сжечь зарядку», — подписала автор поста.

Пользователей ужаснуло поведение босоногой незнакомки. «О господи. Нет, нет, нет. Кто так делает?! Сожги провод», — возмутился один комментатор. «Меня там не было, но даже меня затошнило», — поделился другой пользователь. «Почему люди такие странные? Это просто ужасно», — негодовал третий.

В октябре 2018 года бортпроводники различных авиакомпаний предупредили об опасности, с которой могут столкнуться пассажиры, если захотят пройтись по салону самолета босиком. По их мнению, в туалете и на полу авиалайнера всегда много микробов и грязи, поэтому необходимо надевать обувь.

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