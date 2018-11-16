Мужчина пренебрег гигиеной в самолете и шокировал пассажиров

Пассажир отжался в проходе между рядами самолета, упираясь ладонями в пол и пренебрегая гигиеной, чем вызвал негативную реакцию пассажиров. Снятым на видео инцидентом поделился Express.
На кадрах видно, как мужчина в шортах и и цветных «кроксах» отжимается в хвостовой части лайнера. Некоторые пассажиры испытали отвращение к отжиманиям на полу — в месте скопления самых опасных бактерий в самолете.
Ставший вирусным ролик набрал 210 тысяч просмотров и спровоцировал шквал негативных комментариев. Пользователи осудили мужчину, желающего заняться спортом во время полета. «Почему бортпроводники ничего ему не сказали?!» — бесились одни. «А почему нельзя просто пройтись?, — негодовали другие. «Кстати, обувь ужасна», — язвили третьи.
В октябре бортпроводники различных авиакомпаний предупредили об опасности, с которой могут столкнуться пассажиры, если захотят пройтись по салону самолета босиком. По их мнению, в туалете и на полу авиалайнера всегда очень много микробов и грязи, поэтому необходимо всегда надевать обувь перед тем, как пойти в уборную.