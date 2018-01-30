Занявшуюся йогой в самолете американку сравнили со змеями

Break Clips / YouTube

Пассажирка самолета решила практиковаться в йоге прямо во время перелета. Один из очевидцев снял ее упражнения на видео и вложил на YouTube. Ролик набрал более 235 тысяч просмотров и почти три сотни комментариев, многие из которых были крайне негативными.

Имя пассажирки и рейс, на котором все произошло, не уточняются. Пользователи осудили женщину, принимавшую «странные» позы. Один из них пишет: «Другим пассажирам и членам команды необходимо было ходить по салону, а кому-то наверняка было неприятно, что прямо перед ними происходил такой идиотизм».

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«Это было так же ужасно, как увидеть змей на борту», — комментирует другой. «Я сама практикую йогу, однако нахожу неприемлемым заниматься этим на борту. То, как она раздвигала ноги и сгибалась так, чтобы задница была на уровне глаз других пассажиров, наверняка доставляло людям дискомфорт», — пишет Труди Айсакс.

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