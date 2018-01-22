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Пассажирка испытала отвращение при виде сексуальных стюардесс

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Пассажирка Air Asia направила одному из членов Сената Малайзии письмо с жалобой на слишком откровенную униформу стюардесс. Об этом сообщает Mirror.

Робертсон в своем обращении сенатору Ханафи Мамату написала, что испытала отвращение при виде новой униформы малайзийской авиакомпании. Женщину смутили слишком короткие юбки и блузки, вырез которых настолько глубокий, что можно увидеть верх груди стюардесс.

Пассажирка упомянула, что она часто совершает перелеты, однако ранее ни у европейских, ни у австралийских, ни у американских авиалиний не видела такой откровенной униформы. По мнению женщины, такой внешний вид портит репутацию Малайзии и оскорбляет чувства пассажиров.

В мае 2014 года стюардессы гонконгской авиакомпании Cathay Pacific потребовали у руководства изменить дизайн слишком сексуальной униформы.

Тогда представители профсоюза бортпроводников подтвердили, что слишком короткие красные юбки и обтягивающие белые блузки мешали нормальной работе стюардесс и повышали внимание к ним со стороны пассажиров мужского пола. По словам бортпроводниц, сексуальные домогательства повторялись примерно каждый десятый рейс.

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