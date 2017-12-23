В аэропорту Внуково бортпроводница выпала из самолета

В московском аэропорту Внуково бортпроводница выпала из готовящегося ко взлету самолета. Об этом сообщает Рен ТВ.

Инцидент произошел во время загрузки питания. Стюардесса закрывала дверь и поскользнулась, упав минимум с трехметровой высоты на бетон.

Пострадавшую доставили в больницу в бессознательном состоянии.

13 ноября стюардесса китайской авиакомпании Xiamen Air выпала из самолета в международном аэропорту Чжэнчжоу. Бортпроводница провалилась в зазор, образовавшийся между открывающейся дверью лайнера и фюзеляжем в момент приема на борт контейнеров с питанием для пассажиров. В результате падения она получила компрессионный перелом позвоночника.

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