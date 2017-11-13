Стюардесса в Китае выпала из самолета и сломала позвоночник

Стюардесса китайской авиакомпании Xiamen Air выпала из самолета в международном аэропорту Чжэнчжоу (провинция Хэнань). Видео публикует The Daily Mail.

Бортпроводница провалилась в зазор, образовавшийся между открывающейся дверью лайнера и фюзеляжем в момент приема на борт контейнеров с питанием для пассажиров. Женщина попыталась зацепиться и некоторое время провисела на руках, однако не удержалась и сорвалась вниз. В результате падения с высоты примерно в три метра стюардесса получила компрессионный перелом позвоночника. Она была госпитализирована и экстренно прооперирована.

24 октября сообщалось, что бортпроводница китайской авиакомпании China Eastern Airlines выпала из самолета при попытке закрыть дверь лайнера. Инцидент произошел, когда борт готовился к вылету. В результате падения с трехметровой высоты девушка получила многочисленные переломы и ушибы.