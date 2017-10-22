Испугавшийся крушения самолета британец наспех сделал предложение своей девушке

Видео: mirror.co.uk

Турист из Великобритании Крис Джинс собирался сделать предложение о свадьбе своей девушке во время совместного отдыха на Бали. Однако, обстоятельства вынудили его просить ее руки еще в самолете. Об этом в воскресенье, 22 октября, сообщает The Mirror.

Дело в том, что лайнер, на котором они летели, в один момент начал резко терять высоту. Когда выпали кислородные маски Джинс испугался, что так и не успеет попросить свою возлюбленную — Кейси Кинчелле — стать его женой. Она дала свое согласие. Самолет совершил вынужденную посадку в Австралии, и уже на земле пара подтвердила свои намерения.

Летом 2017 года житель американского штата Оклахома, которого подозревали в совершении противоправных действий, сделал предложение своей девушке после того, как его задержали сотрудники полиции. Когда на Брендона Томсона надели наручники, он попросил у матери разрешения и встал на одно колено. Сотрудники полиции, которые провели задержание, позволили американцу надеть на палец Кейт кольцо, освободив его руки.