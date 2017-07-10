Американец сделал предложение девушке во время своего задержания полицейскими

Житель американского штата Оклахома сделал предложение своей девушке после того, как его задержали сотрудники полиции. Об этом пишет в понедельник, 10 июля, UPI.

По информации издания, Брендон Томсон (Brandon Thompson) праздновал День независимости США, прошедший 4 июля, и свой день рождения в окружении семьи и возлюбленной Леандрии Кейт (Leandria Keith). Сотрудники полиции пришли в дом мужчины, чтобы задержать его по подозрению в совершении шести противоправных действий. Какие именно обвинения были предъявлены американцу, не сообщается.

Когда на Томсона надели наручники, он попросил попросил у матери разрешения и встал на одно колено. Сотрудники полиции, которые провели задержание, позволили американцу надеть на палец Кейт кольцо, освободив его руки.

В июле 2016 года сообщалось, что американец, подравшийся на пляже города Дейтон-Бич с обидчиком дочери и получивший ножевые ранения, сделал предложение своей девушке в машине скорой помощи.

В 2013 году еще один житель Оклахомы сделал предложение своей девушке Элаине Риос во время задержания. Полицейские также позволили мужчине встать на колено и вытащили кольцо из его кармана.

