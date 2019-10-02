Интимная поза пассажиров самолета возмутила попутчиков

Интимная поза пассажиров самолета удивила их соседей и пользователей соцсети. На пост в Instagram-аккаунте @passengershaming обратили внимание в Daily Star.

На опубликованном в сообществе снимке видно, как мужчина в синей футболке сидит в кресле самолета в экономклассе и держит руки на подлокотниках. Под его правой рукой разместилась голая нога женщины, которая сидела в следующем ряду.

Негигиеничный поступок пассажирки возмутил сотни подписчиков аккаунта. «Если он не заметил ее ногу, то его должна была убить эта вонь», — высказался один из них. «Эй, может у парня такой фетиш, а женщина помогла воплотить его мечту», — язвил другой комментатор. «Совершенно непорядочно», — не одобрила третья пользовательница соцсети. «С ситуацией бы отлично справилась зубочистка», — добавил четвертый.

В сентябре в этом же аккаунте появилось видео, на котором пассажирка поезда делает педикюр попутчику во время движения состава. На опубликованных кадрах видно, как сидящая у окна женщина держит на коленях ногу расположившегося напротив мужчины и подрезает ему ногти кусачками. Пользователи выразили омерзение в комментариях под роликом.

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