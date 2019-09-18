Вонючая процедура пассажирки на борту самолета вывела из себя соседей

Неизвестная пассажирка решила сделать маникюр во время перелета и вывела из себя попутчиков. На пост в Instagram-аккаунте @passengershaming обратили внимание в Express.

На ставшей вирусной фотографии видно, как женщина разложила на откидном столике набор накладных ногтей и приклеивает их суперклеем. Из описания к посту следует, что этот клей источал зловоние.

Подписчики аккаунта ринулись ругать анонимную пассажирку за эгоизм. «Как человек, который очень чувствителен к запахам (они вызывают у меня астму), заявляю: мне было бы совсем не круто», — написал один из них в комментариях. «Клянусь, некоторым людям плевать на других», — негодовал другой. «Я надеюсь, в тот момент самолет попал в зону турбулентности», — съязвила третья пользовательница соцсети.

Это не первый раз, когда пассажиры самолетов проводят бьюти-процедуры прямо на борту. В августе в том же аккаунте появилось фото, на котором девушка в джинсовых шортах сидит на полу и держит руку между двумя впереди стоящими креслами. Подруга, которая устроилась над ней, наклеивает ей накладные ресницы.

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