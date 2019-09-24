Пассажирка поезда подстригла ногти на ногах попутчика и вызвала омерзение в сети

@passengershaming / Instagram

Пассажирка поезда принялась делать педикюр своему попутчику прямо во время движения. Видео происходящего выложили в Instagram-аккаунте @passengershaming, авторы которого высмеивают странные выходки людей в транспорте.

На кадрах видно, как сидящая у окна женщина держит у себя на коленях ногу расположившегося напротив мужчины и подрезает ему ногти кусачками. Подписчики сообщества выразили омерзение в комментариях под роликом.

«Какой стыд, это отвратительно!» — негодовал один из них. «Почему людям это кажется нормальным?» — недоумевал другой. «Человечество в целом — ошибка», — заявил третий комментатор. «Какого черта? Неужели это обязательно сделать в общественном месте?» — сетовал четвертый.

Видео собрало около 155 тысяч просмотров.

Ранее в сентябре пассажирка самолета также занялась педикюром во время рейса и возмутила пользователей соцсети и соседей.

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