Пассажирка попилила ногти на ногах в самолете и вывела из себя соседей

Авиапассажирка занялась педикюром во время рейса и возмутила пользователей соцсети и соседей. Видеозапись происходящего появилась в Instagram-аккаунте @passengershaming, авторы которого высмеивают странные выходки попутчиков в самолетах.

На кадрах видно, как неизвестная девушка сидит у окна и подпиливает ногти на правой ноге, поставленной на кресло. «Стюардесса попросила ее прекратить, и она повиновалась», — подписал ролик его автор.

Подписчики сообщества выразили свое отвращение в комментариях под видео. «У людей нет ни грамма культуры», — высказался один из них. «Почему кто-то думает, что это нормально? А что будет дальше? Почему бы не устроить эпиляцию?» — язвила другая. «Я улетаю в четверг. Молюсь, чтобы это был рейс, где педикюр запрещен», — пошутил третий.

Видеоролик собрал 182 тысячи просмотров.

В сентябре пассажирки другого самолета занялись бьюти-процедурами во время рейса и поразили попутчиков. На опубликованном в том же аккаунте снимке девушка в джинсовых шортах сидит на полу и держит руку между двумя впереди стоящими креслами, в то время как подруга наклеивает ей накладные ресницы.

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