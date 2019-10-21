Сушка мокрых носков в самолете ужаснула путешественников

Пассажир самолета посушил носки в салоне и разозлил путешественников. Его снимок появился в Instagram-аккаунте @passengershaming, авторы которого высмеивают странные выходки туристов в самолетах.

На фотографии мужчина, сидящий возле окна, сушит свои носки, зацепив их за шторку иллюминатора. «Я, когда стираю свои вещи по дороге в Лос-Анджелес», — пошутили администраторы страницы под публикацией.

Однако пользователи сети негативно отреагировали на выходку пассажира. «Какой же вонючий поступок! Как люди могут быть такими животными! Где вообще выращивают подобных?» — возмущался один подписчик. «Я могу только догадываться о том, какое жуткое зловоние источали эти мокрые носки...» — негодовал другой читатель. «Окей, с этого момента я становлюсь тем самым человеком, который протирает антибактериальными салфетками все пространство вокруг кресла в самолете», — отметил третий комментатор.

Ранее в октябре интимная поза пассажиров самолета удивила их соседей и пользователей соцсети. На опубликованном в Instagram снимке видно, как мужчина в синей футболке сидит в кресле самолета в экономклассе и держит руки на подлокотниках. Под его правой рукой разместилась нога женщины, которая сидела в следующем ряду.

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