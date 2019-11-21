Пассажиры самолета повздорили из-за шторки иллюминатора и попали на видео

Неизвестные пассажиры не смогли договориться по поводу положения шторки иллюминатора между их кресел и поругались. Видеозапись инцидента была опубликована в Instagram-аккаунте PassengerShaming.

На кадрах ролика видно, как автор записи предпринимает несколько попыток задвинуть шторку, тогда как сидящий перед ним мужчина каждый раз ее поднимает. Несмотря на вмешательство бортпроводника, борьба продолжается, и, в конце концов, второй участник конфликта ставит на иллюминатор руку так, чтобы он стал недоступен для соседа.

«И это взрослые люди», — указано в подписи к посту. Когда и где именно был снят ролик, не уточняется.

18 марта сообщалось, что пьяные пассажиры подрались в самолете, следовавшем на Канарские острова. По словам очевидцев, драка завязалась после того, как один из пассажиров сделал замечание девушке, разгуливающей по самолету босиком. За нее вступился партнер, и между мужчинами началась словесная перепалка, а затем потасовка.

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