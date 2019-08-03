Россияне устроили драку в самолете и попали на видео

Трое россиян устроили драку на борту самолета, летевшего из Стамбула в Екатеринбург. Об этом сообщает портал E1.ru со ссылкой на очевидца.

Инцидент произошел в самолете авиакомпании Turkish Airlines. По словам очевидца, во время посадки пассажиров женщина по неизвестной причине ударила мужчину, который ответил ей тем же. После этого за пассажирку заступился другой мужчина.

В результате участников конфликта — женщину и мужчин — сняли с рейса. Из-за произошедшего вылет самолета был задержан.

В марте пьяные пассажиры подрались в самолете, следовавшем на Канарские острова, из-за голых ног женщины. Инцидент произошел на борту лайнера авиакомпании Ryanair, вылетавшем из Глазго на остров Тенерифе. По словам очевидцев, драка завязалась после того, как один из пассажиров сделал замечание девушке, которая ходила по салону босиком.

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