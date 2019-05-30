Пьяная пассажирка напала на трех бортпроводников в самолете и попала под суд

Британка Эмма Лэнгфорд попала под суд за дебош на борту самолета. Об этом сообщает Mirror.

Лэнгфорд путешествовала из Лондона в Кейптаун (ЮАР) рейсом авиакомпании British Airways. Находясь в нетрезвом состоянии, женщина стала требовать алкогольные напитки уже через 30 минут после взлета. Получив отказ, пассажирка, по словам представителей экипажа, напала на трех бортпроводников — Мэтью Ричардсона, Монику Фоулжер и Поппи Хейнс. Она ударила и оскорбила их, опрокинула поднос со стаканами и разбила посуду. После этого ей пришлось провести около 11 часов полета пристегнутой в своем кресле.

По словам самой Лэнгфорд, посуду она разбила непреднамеренно. Кроме того, она отрицает, что била проводников. При этом дебоширка признала, что была пьяна и оскорбляла членов экипажа. Судебное решение по делу Эммы Лэнгфорд будет вынесено в середине августа.

Ранее сообщалось, что пассажир устроил дебош на борту самолета авиакомпании Red Wings на рейсе Москва — Симферополь. Он вел себя агрессивно: разбрасывал вещи, кричал, затеял драку, в которой получил травмы. Экипаж самолета принял решение вернуться в Москву. Дебошира задержали и отправили в больницу, но он умер в машине скорой помощи. Позже выяснилось, что пассажир страдал психическим заболеванием.

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