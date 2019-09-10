Драка пассажиров вынудила пилота развернуть самолет на полпути

Самолет австралийской авиакомпании Qantas, следовавший из Сиднея в Канберру, развернулся на полпути из-за повздоривших на борту пассажиров. Об этом сообщает The Independent.

По словам очевидцев, в полете два пассажира начали ссориться из-за того, что один из них отказался отключать мобильный телефон по просьбе второго. После этого сделавший замечание мужчина выхватил гаджет упрямого туриста, и между ними завязалась драка.

Позже в потасовку вмешалась стюардесса, заявив, что запрещать пассажирам пользоваться телефоном — это ее работа. В результате пилот объявил по громкоговорителю, что он принял решение вернуться в аэропорт вылета, чтобы высадить дебоширов.

После приземления в аэропорту Сиднея самолет встретили сотрудники полиции и вывели нарушителей из салона. Остальные пассажиры были доставлены в Канберру с задержкой в 25 минут.

В марте пьяные пассажиры подрались в самолете, следовавшем на Канарские острова. Инцидент произошел на борту лайнера авиакомпании Ryanair, вылетавшего из Глазго на остров Тенерифе. По словам очевидцев, драка завязалась после того, как один из пассажиров сделал замечание девушке. После посадки дебоширов задержала полиция.

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