Названы причины плохого сна россиян в поездах

Главной причиной плохого сна в поездах россияне назвали соседей по вагону. Об этом сообщается в пресс-релизе онлайн-сервиса планирования путешествий OneTwoTrip, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Так, исследование показало, что у 40,7 процента путешественников случаются проблемы со сном в поезде. Из них 23,7 процента винят в этом попутчиков, а 28,2 процента признаются, что не могут заснуть даже в самых комфортных условиях.

Кроме того, 21,4 процента сослались на чуткий сон, а 11,5 процента на неудобные полки в вагонах. Еще 8,4 процента признались, что им мешает стук колес состава, в то время как другие (1,5 процента респондентов) отметили, что им не хватает времени на сон, поскольку они путешествуют в основном на короткие расстояния.

Тем не менее, как показал опрос, большинству россиян (59,3 процента) ничто не может помешать заснуть в поезде.

В октябре стало известно, что россияне чаще всего жалуются на храп в поездах из Москвы в Кишинев и из Пскова и Пензу. Кроме того, в рейтинг попали направления Москва — Волгоград, Москва — Брест, Москва — Казань, Москва — Санкт-Петербург, Санкт-Петербург — Адлер и Москва — Владивосток. Эксперты проанализировали более 153 тысяч отзывов.

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