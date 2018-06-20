Стала известна участь храпящих пассажиров

Сервис путешествий «Туту.ру» провел опрос, чтобы выяснить, как пассажиры поездов будут поступать с храпящими попутчиками.

Согласно его результатам, 32 процента опрошенных просто не стали бы обращать внимания на храп. Другие 29 процентов решили воспользоваться берушами.

Также 26 процентов респондентов сообщили, что осмелились бы разбудить попутчика и попросить его не мешать спать. А оставшиеся 13 процентов позвали бы проводницу, чтобы она вмешалась в ситуацию или предоставила другое место.

Всего в опросе приняли участие почти 10 тысяч человек.

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В январе выяснилось, что каждый пятый российский турист предпочитает путешествовать в одиночестве. Согласно анализу, предоставленному сервисом «Туту.ру», доля россиян, которые ездят отдыхать без сопровождения, составляет 18 процентов. При этом 50 процентов опрошенных предпочитают путешествовать с семьей или партнером.

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