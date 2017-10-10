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Купе для белого господина

Тряхнуть стариной можно даже в южноафриканском поезде

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Фото: Ольга Растегаева

Путь из Дурбана до Претории неромантичный пассажир проделает меньше чем за час — по воздуху. А мечтателю, что любит смотреть в окно и сладко спит под стук колес, на преодоление расстояния от океанского побережья до столицы ЮАР понадобится три чудесных дня, с остановками на сафари и экскурсии по историческим местам.

Жизнь на колесах

Когда-то на таких поездах путешествовали лишь аристократы и богачи. Перед отправлением станционные носильщики в униформе аккуратно сгружали чемоданы и шляпные коробки в роскошное купе, горничные разбирали багаж, отпаривали платья и костюмы, аккуратно убирали одежду в гардероб. Распорядитель поезда был в ответе за дорогих пассажиров и следил за тем, чтобы исполнялись все их прихоти, будь то букет цветов или шампанское к завтраку. Мужчины по вечерам курили сигары и налаживали деловые контакты, женщины общались в чайном салоне. К ужину в ресторане с резными деревянными колоннами подавали лучшие вина и изысканные блюда.

Век спустя почти ничего не изменилось. Разве что шляпных коробок в багаже пассажиров поезда «Гордость Африки» компании Rovos Rail стало на порядок меньше.

Все так же к завтраку подают газеты, в том числе и на русском языке, все так же пекут булочки и делают сэндвичи к пятичасовому чаю, если он приходится на дорогу. Приветствуют напитками после экскурсий, несколько раз в день делают уборку в купе.

Путешествие обставлено с эдвардианским шиком: купе отделаны деревом, кровати драпированы гобеленами. Внутреннее убранство поезда — дань ностальгии по ушедшей эпохе. Куда ни посмотри — всюду антиквариат: фарфоровые тарелки и чайные пары с монограммой, официанты подают напитки на старинных чеканных подносах, кожаные кресла ручной работы и светильники, даже масленка — и та с большой долей вероятности ровесница англо-бурской войны. Не хватает только чернильницы и пера за письменным столом — для полного погружения в эпоху. Впрочем, трехдневное путешествие через Долину тысячи холмов, предместья Питермарицбурга и Ледисмит, земли золотоискателей в провинции Гаутенг уже в первый вечер исказит ощущение реальной действительности и отнесет мысли в воображаемое прошлое.

К обеду и ужину всех пассажиров Rovos Rail зовет гонг. В меню ресторана всегда что-то восхитительно-невообразимое — стейк из спрингбока, омары под местными специями, тушеный ягненок... Еда соответствует помпезной обстановке и нарядным гостям. К каждому блюду сомелье тщательно подбирает местные вина. Все это превращается в бесконечную дегустацию южноафриканских винных сокровищ. И все включено в стоимость путешествия — дорогие вина и деликатесы, сафари и экскурсии.

После обеда или ужина пассажиры, как правило, собираются в панорамном вагоне с большими окнами и площадкой под открытым небом — обсуждают увиденное, делятся впечатлениями, играют в настольные игры, разгадывают кроссворды.

Лень или послеобеденная дремота не заставят пойти в купе смотреть телевизор — его там попросту нет, и это принципиально. Rovos Rail — это железнодорожная архаика: пассажиров просят следовать установленным правилам компании — не пользоваться мобильными телефонами в общественных местах (ресторанах, панорамном вагоне и баре), одеваться к ужину по дресс-коду Black Tie, высовываться из окна строго в специальных очках, чтобы пыль и пепел не попали в глаза. Да, и обязательно нужно закрывать окна, поезд идет медленно и часто останавливается на полустанках, где какой-нибудь воришка может с легкостью проникнуть в купе и поживиться вашими предметами роскоши, пока вы лакомитесь пирожными в лаундже.

Остановки по требованию

Эпикурейские эксперименты для путешественников продолжаются не только в вагоне-ресторане, но и на остановках. Первая случается уже через три часа после отправления поезда из Дурбана, по пути в Питермарицбург. Пассажиров усаживают в автобус и везут на керамическую фабрику Ardmore. Предприятие в 1980-х годах основала Фэй Хэлстед: нашла талантливых художников, научила местных жителей работать с глиной. У бренда сразу сложился узнаваемый стиль, в котором переплелись африканские сюжеты, культура и богатое воображение народа зулу. В новом веке бренд дорос до коллаборации с модным французским домом Hermes, после чего влился в ряды мировой дизайнерской элиты.

Пассажиров Rovos Rail в поместье Ardmore тепло встречает хозяйка, лично проводит экскурсию по небольшому музею керамики, приглашает в свои мастерские, угощает чаем и кексом. Купить что-то монументальное мимоходом сложно даже со специальной ценой для пассажиров Rovos Rail — скульптуры требуют идеального интерьера. Но небольшие статуэтки на память покупают многие.

Второй день путешествия принесет массу впечатлений. Утренняя развлекательная программа предлагает варианты — отправиться на историческую экскурсию по местам битвы за Спион-коп (одно из главных сражений англо-бурской войны) или сесть в джип и поднять пыль на дорогах Национального парка Cпион-коп (Spioenkop Reserve). Если выбрать сафари, то за три часа можно объехать водохранилище, поглазеть на дамбу, вспугнуть стадо зебр и стаю недовольных стервятников.

После обеда предлагается роскошное сафари в парке «Намбити», окруженном горами Драконсберг. Со станции Эландслаагте, где остановится поезд Rovos Rail, до первых ворот национального парка всего десять минут езды на веко — открытом внедорожнике для сафари. Каждый джип ведет профессиональный рейнджер, который выдаст бинокль, расскажет о жизни животных и отвезет туда, где можно понаблюдать, как слоны ломают ветви акаций и агрессивно озираются по сторонам голодные львы. Перед закатом, при должной удаче, можно увидеть абсолютно всех представителей большой африканской пятерки. «Намбити» — единственный в Квазулу-Натали заповедник, в котором обитают слоны, львы, гепарды, леопарды, жирафы, буйволы, бегемоты и тысячи самых разнообразных антилоп — импалы, ньялы, куду, иланды.

Парк паровозов

Незадолго до прибытия на конечную станцию, на третий день путешествия, скучный электровоз где-то под Йоханнесбургом поменяют на старинный паровой локомотив, который будет тянуть поезд до перрона всего десять минут. На большее у музейного раритета уже не хватает мощи, да и эти минуты даются машинисту с трудом: в его кабине очень жарко, а в раскаленную топку поминутно надо кидать уголь. После прибытия в Преторию, пока багаж заботливо выгружают из поезда, а пассажиры произносят прощальные тосты в станционном лаундже, можно заглянуть в депо или подняться в кабину паровоза, названного в честь сына владельца компании Шона. Машинист даст лопату и разрешит бросить в топку угля и дать гудок, дернув за ручку. Ребячество, но отказать себе в этом трудно. Как не смог это сделать когда-то и основатель компании — Рохан Вос.

Мальчиком Рохан увлекался игрушечными железными дорогами; став взрослым, он не только не потерял страсти к своему хобби, но и превратил его в дело всей жизни. Поначалу Вос скупал паровозы и вагоны в музеях и у частных коллекционеров, занимался их реконструкцией и любовно давал имена локомотивам в честь своих четверых детей. Так, в частном депо Воса на рельсы встали «Бренда», «Бьянка», «Тиффани» и уже упомянутый «Шон». Собрав первый собственный поезд, Рохан Вос обратился к руководству Южноафриканских железных дорог с просьбой организовать семейную поездку, прицепив вагоны к какому-либо составу, но ему отказали. Тогда он задумал первое непродолжительное путешествие в национальный парк Крюгера, которое состоялось в апреле 1989 года.

Предприятию Рохана Воса суждено было стать успешным. Его страсть к железнодорожному ретро за 28 лет существования Rovos Rail разделили многие люди, которые разъезжаются со станции Претории, пересаживаясь в сверкающие автомобили, а не в черные старинные кэбы, как того требовало бы продолжение этого чудесного путешествия. Но игра в колониальное прошлое заканчивается за воротами вокзала Rovos Rail, которую, впрочем, можно повторить, отправившись в ретро-путешествие по другому маршруту.

Ольга Растегаева

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