Российские путешественники доехали из Москвы в Бангкок на поездах за 55 дней

Фото: страница «Паша и Лена: на поезде в Таиланд» во «ВКонтакте»

Путешественники из подмосковного города Химки Елена Гитт и Павел Котиков за 55 дней на поездах и автобусах добрались из российской столицы до Бангкока. Об этом Гитт во вторник, 28 февраля, рассказала корреспонденту «Ленты.ру».

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По словам женщины, они стартовали 5 января. За время путешествия россияне, помимо Таиланда, посетили Монголию, Китай, Камбоджу и Вьетнам. Ближайшие десять дней Гитт и Котиков проведут в Бангкоке, планируя новую поездку, после чего сразу отправятся в путь.

Как пояснила Гитт, они решили отказаться от перелетов, чтобы осознать, насколько огромен мир. Путешественница вспоминает, что самым долгим переездом в этот период оказался железнодорожный маршрут из Москвы в столицу Бурятии Улан-Удэ (четыре дня). Больше всего россиян во время поездки впечатлил китайский город Гуанчжоу.

В мае 2016 года Гитт и Котиков уволились с работы и отправились в путешествие по миру. За семь месяцев прошлого года они побывали в 14 странах, включая Норвегию, Чехию, Венгрию, Казахстан, Иран, Азербайджан, Грузию и так далее, а также ездили по России.

