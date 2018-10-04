Пассажирам российских поездов предложили спать в капсулах

В ближайшие два года на российских железных дорогах появятся новые пассажирские вагоны, которые придут на смену плацкартному типу. Об этом сообщил глава РЖД Олег Белозеров на форуме «PRO//Движение.1520», пишет «Российская Газета».

«На базе принципа формирования общего или плацкартного вагона, в общем пространстве без купе будут созданы зоны персонального комфорта», — рассказал он.

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Глава РЖД отметил, что рассматривается вариант создания мест капсульного типа, предполагающих индивидуальное пространство для пассажиров. «Возможно, пространство-трансформер, чтобы его можно было формировать индивидуально под себя, под личный комфорт», — добавил Белозеров.

В ходе форума он сообщил о новых проектах пассажирских вагонов типа 2019 и 2020. «Они будут отличаться удобством, комфортом. Там будут розетки, Wi-Fi», — заверил управленец.

3 июля сообщалось, что РЖД перестанет закупать плацкартные вагоны, а им на смену придут одноэтажные вагоны нового типа. Позднее представитель компании опроверг эту информацию, заявив, что будет модернизировано качество вагонов, в том числе плацкартных, улучшат для комфорта пассажиров.

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