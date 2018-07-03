Россияне останутся без плацкарта

С 2025 года РЖД перестанет закупать плацкартные вагоны, им на смену придут одноэтажные вагоны нового типа. Об этом сообщает принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газета «Ведомости» со ссылкой на документы компании.

Ожидается, что образцы новых вагонов появятся в распоряжении Федеральной пассажирской компании (ФПК, «дочка» РЖД) уже в следующем году. К середине 2019-го они должны пройти испытания и получить сертификат для использования на железных дорогах.

Материалы по теме Железнодорожная логика Правительство предприняло очередную попытку повысить конкурентоспособность РЖД

Вагон разрабатывает компания «Трансмашхолдинг». Он будет выполнен в виде двухвагонного сцепа с герметизированным переходом. В вагонах нового типа появятся сервисные зоны с вендинговыми аппаратами, места для перевозки багажа, а также душевые кабины.

Имеющиеся плацкартные вагоны старше 12,5 лет модернизируют, обновив в них оборудование и интерьер. По-новому будут выглядеть и двухэтажные купейные вагоны нового типа, разделенные на три класса обслуживания. В частности, в вагонах улучшится вибро- и звукоизоляция, а ширина спальной полки увеличится на 10 и 20 сантиметров в зависимости от класса.

В конце июня сообщалось, что РЖД намерена уволить до 2025 года 42 тысячи человек. Оставшихся сотрудников ожидает переобучение. Неизбежность изменений компания объясняет развитием технологий и необходимостью решать новые задачи. РЖД намерена повысить производительность труда за восемь лет в полтора раза.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!