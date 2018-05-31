Привычные туалеты исчезнут из российских поездов

Генеральный директор федеральной пассажирской компании Петр Иванов рассказал, что РЖД планирует убрать все туалеты гравитационного типа из поездов к 2025 году. Об этом сообщает РБК.

По его словам, к этому времени компания хочет закупить пять тысяч новых вагонов, оснащенных биотуалетами, кондиционерами, usb-портами, розетками и беспроводным интернетом. Иванов отметил, что в будущем в поездах также будут установлены душевые кабины.

В феврале глава РЖД Олег Белозеров выразил сожаление по поводу наличия старых гравитационных туалетов в некоторых составах и отметил, что компания старается обустроить современные туалеты в поездах, следующих по наиболее популярным у россиян направлениям.

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В мае в РЖД заявили о намерении создать черный список, куда попадут пассажиры, хулиганящие в поездах. Генеральный директор компании Олег Белозеров сообщил, что дебоширы будут заноситься в список на год, затем ограничения снимут до следующего инцидента. Новые меры требует доработки, поэтому пока не известны сроки их введения.

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