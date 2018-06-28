РЖД уволит десятки тысяч человек

Крупнейшая российская компания по числу сотрудников — государственные «Российские железные дороги» (РЖД) — намерена уволить до 2025 года 42 тысячи человек. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на презентацию долгосрочной программы развития.

На конец марта 2018 года в компании работали 751 тысяча человек, согласно материалам компании, к 2025 году штатная численность сократится до 709 тысяч человек, уточнили в компании. Выходит, что за семь лет компания уволит порядка 5,6 процента штата.

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Общая численность госкомпании с учетом дочерних подразделений сократится еще сильнее — на 55,6 тысячи человек, составив таким образом 848,4 тысячи сотрудников. В компании утверждают, что сокращения будут проходить «естественно». Трудовые ресурсы компании будут перераспределены внутри компании, многих ожидает переобучение новым профессиям, а покидающим компанию сотрудникам обещают помочь с трудоустройством.

Необходимость изменений компания объясняет развитием технологий, необходимостью решать новые задачи. Нововведения затронут IT-специалистов, машинистов, дистанционно контролирующих подвижной состав, операторов летательных аппаратов диагностики инфраструктуры, руководителей, рабочих и специалистов по строительству и эксплуатации инфраструктуры высокоскоростных линий и подвижного состава.

Компания намерена повысить производительность труда за 8 лет в полтора раза, а среднемесячная зарплата должна вырасти внутри компании до 80 тысяч рублей. РЖД не в первый раз проводит сокращения внутри компании, за последние пять лет численность госмонополии сократилась на 185 тысяч человек. При этом РЖД все равно остается крупнейшим российским работодателем, на втором месте «Газпром», где вместе с «дочками» работают около 470 тысячи человек, замыкает тройку «Роснефть», где трудятся 300 тысяч человек.

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