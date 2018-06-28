Экономика
 
Последние новости
В НАТО признали потерю господства в небе
Англичане нашли лазейку для фанатов-безбилетников на чемпионате мира
В Испании появилась новая угроза для туристов
Московских школьников захотели приучить к театрам  
Банки ответили на разрешение блокировать карты россиян
Правозащитник Дмитриев по новому обвинению арестован на два месяца
Определились последние участники плей-офф чемпионата мира
Обозначена допустимая доза алкоголя
Очевидцы сняли смертельный наезд бизнесмена на жену игрока КВН с коляской
Новости партнеров

РЖД уволит десятки тысяч человек

Перейти в «Мою Ленту»

Крупнейшая российская компания по числу сотрудников — государственные «Российские железные дороги» (РЖД) — намерена уволить до 2025 года 42 тысячи человек. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на презентацию долгосрочной программы развития.

На конец марта 2018 года в компании работали 751 тысяча человек, согласно материалам компании, к 2025 году штатная численность сократится до 709 тысяч человек, уточнили в компании. Выходит, что за семь лет компания уволит порядка 5,6 процента штата.

Общая численность госкомпании с учетом дочерних подразделений сократится еще сильнее — на 55,6 тысячи человек, составив таким образом 848,4 тысячи сотрудников. В компании утверждают, что сокращения будут проходить «естественно». Трудовые ресурсы компании будут перераспределены внутри компании, многих ожидает переобучение новым профессиям, а покидающим компанию сотрудникам обещают помочь с трудоустройством.

Необходимость изменений компания объясняет развитием технологий, необходимостью решать новые задачи. Нововведения затронут IT-специалистов, машинистов, дистанционно контролирующих подвижной состав, операторов летательных аппаратов диагностики инфраструктуры, руководителей, рабочих и специалистов по строительству и эксплуатации инфраструктуры высокоскоростных линий и подвижного состава.

Компания намерена повысить производительность труда за 8 лет в полтора раза, а среднемесячная зарплата должна вырасти внутри компании до 80 тысяч рублей. РЖД не в первый раз проводит сокращения внутри компании, за последние пять лет численность госмонополии сократилась на 185 тысяч человек. При этом РЖД все равно остается крупнейшим российским работодателем, на втором месте «Газпром», где вместе с «дочками» работают около 470 тысячи человек, замыкает тройку «Роснефть», где трудятся 300 тысяч человек.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Китай признал убыточной магистраль через Россию в Европу
На российских вокзалах богатых пассажиров изолируют от бедных
Кадыров попросил у Путина магистраль
Другие материалы рубрики
Экономика00:11Сегодня

Второй фронт

США теряют миллиарды из-за торговой войны. Выигрывает Россия
18:46Сегодня

Названы источники доходов Елизаветы II

15:4522 июня

США захотели ввести санкции против еще одного российского олигарха

16:56Сегодня

Шведский суд подтвердил правоту «Газпрома» в споре с «Нафтогазом»

Экономика10:1115 июня

«Требуйте везде оленину!»

От развития оленеводства зависит жизнь коренных народов Севера
11:1618 июня

Задорнов рассказал об отношениях ВТБ и «Открытия»

19:18Сегодня

Банки ответили на разрешение блокировать карты россиян

17:00Сегодня

Стала известна программа XVIII Форума по коммуникациям Baltic Weekend

Экономика16:5926 июня

Покупай чаще — играй больше

Принципы геймификации, или зачем «Пятерочка» проводит акцию «Большой футбол»
17:28Сегодня

Российские онлайн-кассы показали на форуме ОСЭР

14:22Сегодня

Рабочим «АвтоВАЗа» повысят зарплату за счет руководства

00:3316 июня

Россия избавилась от госдолга США

Россия
Никита Джигурда«Все началось с Дня какашки»
Они превратили российскую политику 90-х в цирк и сделали сумасшествие модным
«Члены мне нравятся чисто эстетически»
На картинах этой художницы что ни портрет – то ниже пояса
Русская боль
Сколько стоит избить и покалечить россиянина, если ты полицейский
Очевидцы сняли смертельный наезд бизнесмена на жену игрока КВН с коляской
Правительству объяснят «правила игры» с пенсией
Дагестанская больница отчиталась о лечении умерших пациентов
Москалькова оставила украинскую коллегу за воротами во время визита к Сенцову
Все материалы
Мир
Беру!
Секс и порядок: зачем китайцы покупают жен-рабынь
Принц Уильям сходил в русскую церковь
В НАТО признали потерю господства в небе
Стало известно о снятии с Керимова обвинений во Франции
Раскрыты подробности о встрече Путина и Трампа
Хуже Сирии
Богатейшие страны мира устроили в нищем Йемене кровавый замес. Всем наплевать
Старая беда
Германия готова послать Меркель подальше. Вместе с мигрантами и всей Европой
Все материалы
Бывший СССР
Обыск у гендиректора таможенного оператора Армении Norfolk Consulting Армена УнанянаВзятки и братки
В Армении трясут чиновников и генералов. У них находят миллионы и склады оружия
Украина приготовилась к «нападению» России с нового направления
Цвет нации синий
Литва нашла свой «Боярышник» и спивается. Власти бессильны
Transparency International решила засудить Порошенко
Грузия усложнила переброску российских наемников в Сирию
Остановим Русский мир!
Белорусские добровольцы сражаются в Донбассе за независимость своей родины
Все цвета Киева
На украинский гей-парад пришли трансвеститы, депутаты и дипломаты. Было жарко
Все материалы
Экономика
Второй фронт
США теряют миллиарды из-за торговой войны. Выигрывает Россия
Названы источники доходов Елизаветы II
РЖД уволит десятки тысяч человек
Шведский суд подтвердил правоту «Газпрома» в споре с «Нафтогазом»
Банки ответили на разрешение блокировать карты россиян
Стала известна программа XVIII Форума по коммуникациям Baltic Weekend
Российские онлайн-кассы показали на форуме ОСЭР
Все материалы
Силовые структуры
«За мной пришли девять человек»
Охранник стал угрозой для наркобизнеса в тюрьме. Его уволили и отправили под суд
«Они едут по этапу в костюмах от Brioni»
Силовики мотают сроки на своих зонах. Там генералы становятся завхозами
Доля воровская
Воры в законе: кто они? Спецпроект «Ленты.ру»
Участковые допустили убийство шестерых детей и избежали тюрьмы
Топ-менеджера российского энергохолдинга Карину Цуркан обвинили в шпионаже
Оправданного судом правозащитника Дмитриева опять заподозрили в разврате
Россиянки устроили на дороге бойцовский клуб и попали на видео
Все материалы
Наука и техника
Чума фашизма
Глубокие тайны
Что скрывают секретные американские бункеры
«Мы получим новый Чернобыль»
Главную русскую реку превратили в ядовитую помойку. Это угрожает всей России
ГИК ДНР показала «Оплот»
ВВС Германии признали неспособность воевать
Американская ракета подожгла немецкий фрегат
В России нашли способ победить США
Все материалы
Спорт
Чемпионы мира едут домой
Сборная Германии не сумела выйти из группы
Определились последние участники плей-офф чемпионата мира
Англичане нашли лазейку для фанатов-безбилетников на чемпионате мира
Серена Уильямс отказалась сдавать допинг-тест
В сборной Туниса закончились вратари
Вратарь сборной Германии обратился к болельщикам после вылета с ЧМ
Мексиканские болельщики напоили текилой посла Южной Кореи
Все материалы
Культура
«У России есть травмы»
Знаменитый турецкий писатель о новой Турции и любви к СССР
«Он назвал меня педиком, и я вправил ему ребра внутрь»
Они насиловали и убивали, но их все равно боготворят — за музыку
Шумно разделись и тихо ушли
Голые старухи и тонна манки на главном театральном фестивале лета
16-летний сын Джонни Деппа оказался серьезно болен
Рэпер XXXTentacion подрался на собственных похоронах
Скарлетт Йоханссон увидели в списке кандидаток на должность девушки Тома Круза
Рыжий из «Иванушек» заявил об ответственности за смерть членов группы
Все материалы
Интернет и СМИ
Зомби-террористы
Компьютеры тайно делают их хозяев преступниками. Спасения нет
Солнце на пятнах
Они терпят обрезания, побои и унижения, но все равно верят в жизнь
Апокалипсис завтра
Эти фотографы предупреждают человечество о скорой гибели
Назван лидирующий среди футбольных болельщиков фильм
Путин одобрил тысячные штрафы за обход блокировок
Телеведущая поплатилась за легкое платье в кадре
Скандальную галерею с «самыми сексуальными болельщицами» удалили
Все материалы
Ценности
Ваша взяла
Оборванцы с полиэтиленовыми пакетами захватили мир. Что дальше?
Сельская мафия
Гопники, педанты и русские шансонье: в Милане пояснили за шмот
Натянули
Мужчины носят узкие джинсы и не чувствуют себя ущемленными
Женщин защитят от бритья
Плащ со скандальной надписью Мелании Трамп подорожал в десятки раз
Мелания Трамп оскандалилась из-за надписи на плаще
Долгожданный бренд одежды придет в Россию
Все материалы
Путешествия
«Стены были пропитаны запахом марихуаны»
Москвич сбежал в Азию искать себя, а обрел камни в почках
Короли барной стойки
Они смешивают коктейли, как никто другой в России
Аргентинец Матиас Амайя, доехавший до России на велосипеде за пять летПоехавшие
Немец на тракторе, аргентинец на колесах и исландская «Нива» попали в Россию
В Испании появилась новая угроза для туристов
Российскую пенсионерку унесло в открытое море на матрасе
Очередная авиакомпания заставит доплачивать за ручную кладь
Мексиканских туристов «кинули» с жильем в России на 260 тысяч рублей
Все материалы
Из жизни
«Я просто хочу умереть здесь»
Современные отшельники сбегают от людей. Некоторых возвращают насильно
Концы в воду
После смерти не все ложатся в гроб. Некоторые выбирают утонуть в щелочи
«Местные обращают внимание на иностранок»
История россиянки, перебравшейся в Италию
Полное уничтожение элитной гостиницы за 10 секунд попало на видео
Пьяный китаец случайно заплатил за такси в сто раз больше
Меган Маркл уличили в неуважении к королеве
Канадца наказали за 24 жены и 149 детей
Все материалы
Любимое хобби наркобарона
Короткая гоночная карьера Пабло Эскобара: пилот, которого лучше пропустить
В отпуск? На футбол!
Дома на колесах Rolls-Royce, Ferrari и BMW или идеальный транспорт для путешествия между матчами Чем
Тюнинг «Железного занавеса»
Тюнингованные монстры родом из ГДР, Чехословакии и других соцстран
Бюджетный «Тигуан»
В России появится бюджетный кроссовер Volkswagen — что это за машина?
Renault и Dacia перестанут выпускать одинаковые модели
McLaren представил новое 600-сильное хардкорное купе
UAZ возобновил разработку кроссовера
Все материалы
«Зданий советского качества нет ни в Европе, ни в Америке»
Что снести, а что оставить в Москве? Архитектурный мэтр знает ответ
Бетонный строй
СССР развалился, но его здания еще стоят
Сквозь время
Он фотографирует города будущего. Старушка Европа не узнает себя
Названы три города России с дорожающими квартирами
Покатались — и хватит
В России нашли тысячи лифтов-убийц. Это страшно
Россия установила новый ипотечный рекорд
Смотрящий по России
Что вы знаете об Исаакиевском соборе: тест
Все материалы