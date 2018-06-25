На российских вокзалах богатых пассажиров изолируют от бедных

На Московском вокзале в Санкт-Петербурге открылся первый бизнес-зал. Об этом сообщает корпоративное телевидение РЖД.

Его услугами бесплатно смогут воспользоваться пассажиры классов «бизнес» и «люкс», следующие на поездах «Мегаполис», «Красная стрела» и «Экспресс».

«Это первый подобный проект на пассажирской инфраструктуре железных дорог, такой опыт планируется распространить на другие наиболее популярные загруженные вокзалы сети. В первую очередь это московские комплексы — Ленинградский, Казанский и Павелецкий, а также Волгоград-1 и Казань», — пояснили в РЖД.

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В мае генеральный директор федеральной пассажирской компании (ФПК) Петр Иванов рассказал, что РЖД планирует убрать все туалеты гравитационного типа из поездов к 2025 году. По его словам, к этому времени компания хочет закупить пять тысяч новых вагонов, оснащенных биотуалетами, кондиционерами, USB-портами, розетками и беспроводным интернетом. Иванов отметил, что в будущем в поездах также будут установлены душевые кабины.

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