РЖД вступились за плацкарт

В РЖД опровергли информацию, опубликованную ранее в газете «Ведомости» (принадлежит семье Демьяна Кудрявцева), и сообщили, что продолжат закупки плацкартных вагонов. Об этом сообщает ТАСС.

«РЖД для улучшения качества обслуживания пассажиров ведет разработку новых пассажирских вагонов — как плацкартных, так и купейных», — заявил представитель компании, отметив, что вагоны станут комфортнее для пассажиров.

Он также уточнил, что при закупке новых плацкартных вагонов тарифы на них останутся прежними, так как они регулируются государством.

Ранее газета «Ведомости» со ссылкой на документы РЖД сообщила, что компания с 2025 года перестанет закупать плацкартные вагоны, а на смену им придут составы нового поколения. Говорилось, что их оснастят сервисными зонами с вендинговыми аппаратами, местами для перевозки багажа и душевыми кабинами.

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