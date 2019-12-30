Комфорт пассажиров верхних полок в российских поездах оказался под угрозой

Студия Артемия Лебедева показала обновленный дизайн электронных билетов на поезда дальнего следования, однако в них не оказалось анонсированной ранее графы, решающей проблему пассажиров верхних полок. Образец нового бланка, который ставит под угрозу комфорт туристов, опубликован на сайте студии.

Так, в представленном варианте билетов нет просьбы к путешествующим на нижних полках иногда позволять попутчикам с верхних сидеть на их местах в дневное время. В то же время там присутствует инструкция по размещению багажа, и указано, что столик является общим для всех туристов.

Помимо этого в бланках выделили крупным шрифтом наиболее важную для пассажиров информацию — номер поезда, вагона и время отправления, в отдельный блок вынесли данные о тарифе, классе обслуживания, оснащении вагона и платных услугах. Кроме того, для большего удобства в проездные добавили адреса вокзалов, часовые пояса и общее время в пути.

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25 декабря РЖД представила новый электронный билет, в котором было указано, что пассажирам с верхней полки позволяется занимать нижнюю в дневное время. Предполагалось, что там разместят графу «В дневное время позволяйте пассажирам сверху сидеть на вашей полке».

Позже представитель «Федеральной пассажирской компании» уточнил, что пассажиры с верхних полок могут разместиться на нижних с разрешения попутчиков, оплативших проезд на этих местах. Таким образом, по информации РИА Новости, была решена одна из главных проблем в российских поездах.

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