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Раскрыта причина любви россиян к верхним полкам в поездах

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Онлайн-сервис бронирования билетов UFS.Travel выяснил, почему российские путешественники в поездах предпочитают верхние полки нижним. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Оказалось, что верхние полки выбирают в основном туристы, путешествующие в одиночку, потому что хотят уединиться и побыть в тишине. Кроме того, предпочтение верхним полкам отдают матери, отправившиеся в поездку с детьми, которых они кладут на нижних полках. По словам россиянок, такое распределение мест выгоднее и удобнее.

Помимо этого, на выбор места влияет длительность поездки. Так, выяснилось, что в коротких путешествиях (до 12 часов в пути) россияне чаще выбирают верхние полки, поскольку на них можно сразу лечь спать, почитать книгу или послушать музыку.

Напротив, если предстоит долгая дорога, то в приоритете у туристов нижние места, так как на них удобнее сидеть и можно занять столик.

В июле 2018 года сервис путешествий «Туту.ру» проанализировал, при каких условиях пассажиры поезда дальнего следования готовы уступить свою нижнюю полку. В опросе приняли участие 10 580 человек, из которых 45 процентов признались, что не отдадут свое место ни при каких условиях, а остальные готовы договориться.

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