Решена проблема пассажиров верхних полок в российских поездах

РЖД представила новый электронный билет на поезда дальнего следования, в котором указано, что пассажирам с верхней полки позволяется занимать нижнюю в дневное время. Видеозапись, демонстрирующая обновленный бланк, опубликована в официальных соцсетях РЖД.

Таким образом, по информации РИА Новости, была решена одна из главных проблем в российских поездах. Она возникла после того, как ряд СМИ разместили заявление РЖД, разрешающее пассажирам с нижней полки не пускать попутчиков с верхней на свои места.

В новом бланке представлена инструкция по размещению багажа в зависимости от указанного места и рекомендации для пассажиров нижних полок. «В дневное время позволяйте пассажирам сверху сидеть на вашей полке», — прописано в билете.

Позже, как сообщает ТАСС, представитель Федеральной пассажирской компании (ФПК, дочка РЖД) уточнил, что пассажиры с верхних полок могут разместиться на нижних с разрешения попутчиков, оплативших проезд на этих местах.

«Чтобы проезд в поездах дальнего следования был комфортным для всех проезжающих, ФПК просит пассажиров быть внимательнее и добрее друг к другу. Относитесь к соседям по купе с пониманием и уважением, которое, в свою очередь, вы бы хотели получить и в свой адрес», — пояснили в организации.

Ранее в декабре эксперты онлайн-сервиса планирования путешествий OneTwoTrip назвали главной причиной плохого сна в поездах соседей по вагону. Так, исследование показало, что у 40,7 процента российских путешественников случаются проблемы со сном в поезде. Из них 23,7 процента винят в этом попутчиков, а 28,2 процента признаются, что не могут заснуть даже в самых комфортных условиях.

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