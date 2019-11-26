Россияне признались в любви к плацкарту

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Больше половины россиян чаще всего покупают билеты в плацкартные вагоны. Об этом говорится в пресс-релизе сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

За этот вариант ответа проголосовали 59,2 процента участников исследования. При этом женщины покупают билеты в плацкартные вагоны на 24,2 процента чаще мужчин. На втором месте — купе (24,3 процента), на третьем — сидячие вагоны (12 процентов), а в вагонах СВ и «Люкс» путешествуют лишь 4,6 процента опрошенных.

В плацкартных вагонах подавляющее большинство россиян предпочитают нижние полки — 73,1 процента. Верхние полки обычно выбирают 11,6 процента опрошенных, а боковые — 2,6 процента. При этом женщины в полтора раза чаще покупают билеты на нижние полки, а мужчинам в два раза чаще все равно, на какой полке путешествовать.

В купе наибольшим спросом также пользуются нижние полки, а вот в сидячих вагонах для большинства опрошенных не имеет значения, на каких местах ехать.

Ранее в ноябре стало известно, что цены на билеты в новые плацкартные вагоны будут не выше обычных. Так как тариф на перевозку пассажиров устанавливает Федеральная антимонопольная служба, проезд в новом вагоне не может быть дороже, чем в существующих в сети РЖД плацкартах.

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