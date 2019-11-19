РЖД показали прототип нового плацкартного вагона

Компания «Трансмашхолдинг» представила три варианта плацкартного вагона нового поколения. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на генерального директора компании Александра Ломшанова.

Прототип первой концепции представлен на стенде РЖД на проходящей в Москве выставке «Транспорт России» во вторник, 19 ноября. Он отличается наличием индивидуального пространства у каждого пассажира. Полки установлены в шахматном порядке вдоль вагона, спальные места более длинные, есть индивидуальные шторки, столики и место для багажа.

Вторая концепция будет представлена в первом полугодии 2020 года, а третья — во втором полугодии того же года. Известно, что в одной из них полки также будут установлены вдоль вагона, а в другой — «елочкой».

В октябре 2019 года появились первые фотографии плацкартных вагонов с душем, которые были разработаны компанией «Трансмашхолдинг». Новый вагон был установлен на выставочной площадке форума «Россия — Африка», который проходил в Сочи.

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