Россиянам показали облик плацкартов с удлиненными полками

Федеральная пассажирская компания (ФПК, дочерняя структура РЖД) показала концепцию нового плацкартного вагона с длинными полками. Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что спальные места будут увеличены на 17,5 сантиметра. Согласно концепции, в обновленных вагонах также отсутствуют боковые полки, но присутствует индивидуальное освещение, USB-порты и розетки. Дизайн интерьера модернизированных плацкартов выполнен в серых, красных и бежевых тонах.

Кроме того, отмечается, что теперь в вагонах будет 40 спальных мест вместо прежних 54-х.

Однако в ФПК пояснили, что модернизированные плацкарты с удлиненными местами пока являются лишь концептом. Прежде чем заняться выпуском таких вагонов, компания выяснит, будет ли проект востребован среди пассажиров.

В мае заместитель генерального директора по развитию пассажирского транспорта «Трансмашхолдинга» Александр Лошманов заявил о том, что в России появятся новые плацкартные вагоны с холодильниками и микроволновками. Отмечалось, что помимо сервисных зон с холодильниками и микроволновками вагоны будут оснащены розетками и душевыми кабинами.

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