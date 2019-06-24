Билетам в плацкарт предрекли подорожание

В Федеральной антимонопольной службе (ФАС) предложили изменить госрегулирование перевозок в плацкартных и общих вагонах, что может сказаться на стоимости билетов. Об этом сообщает «Коммерсант».

В ФАС захотели прекратить финансирование перевозок в низкобюджетных вагонах и вместо этого сформировать «социально значимые направления», на которые будут выделяться средства в размере 8,5 миллиарда рублей.

Как отмечается в письме руководителя ФАС Игоря Артемьева курирующему вице-премьеру Максиму Акимову, сейчас цены в регулируемом сегменте устанавливаются без учета спроса, в связи с чем с 2010 года пассажиропоток снижается. В свою очередь, снижение пассажиропотока означает, что появляется потребность в субсидировании. Кроме того, по словам Артемьева, качество услуг в плацкартных вагонах и их состояние не соответствуют ожиданиям пассажиров.

В Минтрансе идею улучшения регулирования пассажирских перевозок поддержали, однако отметили, что эта инициатива должна быть детально проработана.

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