В России резко подорожали билеты в плацкарт

В России резко подорожали билеты в плацкартные вагоны на летние месяцы. Такие данные Общероссийское объединение пассажиров предоставило в Федеральную антимонопольную службу (ФАС), сообщают «Известия».

Речь идет о поездах, которые отправляются в июне-июле 2019 года. После получения многочисленных жалоб от граждан эксперты организации проанализировали цены на билеты по 12 направлениям и выяснили, что сильнее всего — в два раза — подорожали поездки из Москвы в Калининград (на 100 процентов, 4021 рубль), из Москвы в Адлер (на 97 процентов, 4143 рубля) и из Новосибирска в Томск (на 93 процента, 1507 рублей).

Меньше всего — на 65-68 процентов — выросли цены на билеты из Москвы в Санкт-Петербург, Смоленск и Псков.

Глава Общероссийского объединения пассажиров Илья Зотов отметил, что отчасти подорожание билетов оправданно, поскольку перевозчику нужно обновлять составы, однако цены не должны увеличиваться в два раза. Представители объединения попросили ФАС проверить действия перевозчика.

Федеральная пассажирская компания (ФПК, дочерняя структура РЖД) отрицает резкое подорожание билетов. В ФПК объяснили, что большая разница в цене вызвана сезонным подорожанием и скидками, которые действовали в предыдущие месяцы.

Цены на билеты в плацкарт устанавливает государство, а убытки РЖД компенсируются из госбюджета. Тарифы устанавливает ФАС, при этом повышать тариф с 14 июня по 1 сентября можно не более чем на 20 процентов.

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