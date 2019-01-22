Билеты в плацкарт захотели сделать невозвратными

Депутаты Госдумы обратились в Минтранс с предложением ввести продажу невозвратных билетов в плацкарт и общие вагоны. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на министерство.

Инициатива принадлежит депутату от «Единой России» Наталье Кувшиновой. В письме, направленном в Минтранс, говорится, что соответствующие просьбы поступили от граждан из разных регионов. Предполагается, что такая мера позволит снизить стоимость билетов без согласования с ФАС. В министерстве отметили, что обращение будет рассмотрено в установленном порядке.

С 1 января 2019 года в России разрешили продажу невозвратных железнодорожных билетов на поезда дальнего следования в купе, СВ и вагоны с сидячими местами. Продажи открылись с 20 января, скидки составляют от 5 до 20 процентов.

Норма о невозвратных билетах не распространяется на плацкарт, так как изменения стоимости РЖД обязано согласовывать с антимонопольной службой. Авторы письма также предложили расширить перечень случаев, когда пассажир может вернуть невозвратный билет.

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