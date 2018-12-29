Для россиян создали первый капсульный плацкарт

Федеральная пассажирская компания (ФПК, «дочка» РЖД) получила первый вагон обновленного плацкарта, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на представителя компании.

Приемку вагона осуществили на вагоноремонтном заводе в Тамбове. «В ближайшее время вагон будет проходить сертификацию, после чего начнутся его тестовые испытания», — заявили представители ФПК.

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Ранее РЖД планировали до конца 2018 года запустить в эксплуатацию в тестовом режиме один вагон, обновленный после ремонта. Макет отремонтированного плацкартного вагона с новым интерьером представили 10 декабря на Казанском вокзале Москвы.

1 августа в Федеральной пассажирской компании сообщили о том, что из старых вагонов с так называемыми гравитационными туалетами сделают эконом-бюджет-класс. В будущем в России будет три типа поездов: дневной экспресс, ночной поезд и традиционный поезд. В каждом из них пассажиры смогут приобрести место в эконом, комфорт или бизнес классе.

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