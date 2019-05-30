В РЖД опровергли информацию о подорожании билетов в плацкарте

В РЖД не подтвердили информацию о повышении цен на билеты в плацкартные вагоны на летние месяцы. Об этом «Ленте.ру» сообщили в РЖД.

«Информация о повышении стоимости на проезд в плацкартных и общих вагонах не соответствует действительности.

Тарифы на 2019 год в регулируемом сегменте были установлены государством в лице ФАС в конце прошлого года и с тех пор не менялись», — говорится в сообщении.

Кроме того, отмечается, что Федеральная пассажирская компания (ФПК, дочерняя структура РЖД) не может увеличить тариф, но может предложить пассажирам более низкую стоимость билетов во время различных акций.

«В связи с этим считаем сравнение стоимости билетов во время акций с полным тарифом, которое было сделано некоторыми экспертами, — некорректным, предвзятым и вводящим в заблуждение наших клиентов — пассажиров», — заявил источник.

Ранее Общероссийское объединение пассажиров предоставило в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) данные о подорожании билетов в плацкартные вагоны на летние месяцы. Речь шла о поездах, которые отправляются в июне-июле 2019 года. После получения многочисленных жалоб от граждан эксперты организации проанализировали цены на билеты по 12 направлениям.

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