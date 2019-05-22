Россиян одарят новыми плацкартами с холодильниками

В России появятся новые плацкартные вагоны с холодильниками и микроволновками. Об этом РИА Новости рассказал заместитель генерального директора по развитию пассажирского транспорта «Трансмашхолдинга» Александр Лошманов.

Отмечается, что помимо сервисных зон с холодильниками и микроволновками, вагоны будут оснащены розетками и душевыми кабинами. Производством вагонов по заказу РЖД будет заниматься российская компания «Трансмашхолдинг».

Ранее в апреле РЖД презентовала обновленные купейные вагоны, разработанные компанией «Трансмашхолдинг» для Федеральной пассажирской компании (ФПК, «дочка» РЖД). В новых купе появился сейф за откидной полкой, в коридорах вагонов установлены вендинговые автоматы, а в туалетах — душевые кабины. Первые поставки новых одноэтажных купейных вагонов должны начаться в 2019 году.

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