В новых вагонах российских поездов появятся холодильники и сейфы

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РЖД презентовали обновленные купейные вагоны на Рижском вокзале в Москве. Об этом сообщает РИА Новости.

Внутри виден сейф с электронным замком, расположенный за откидной полкой. Дизайн выполнен в бежевых и синих тонах. Вагоны оборудованы холодильниками, микроволновками и душевыми кабинами.

Обновленные одноэтажные и двухэтажные вагоны пополнят парк Федеральной пассажирской компании (ФПК, «дочка» РЖД) до 2025 года. Всего за семь лет будет построено 3730 вагонов. Первые поставки новых одноэтажных купейных вагонов начнутся в 2019 году.

Ранее, в феврале, РЖД представили изображения одноэтажных и двухэтажных купейных вагонов с новым дизайном. На спроектированных фотографиях были обновленные купе в синих, серых и коричневых тонах, а также белые душевые кабины.

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